Borsa: Europa a 2 velocità nel finale, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Appaiono contrastate le borse europee nel finale, con Madrid (+0,95%) e Parigi (+0,8%) che sorpassano Milano (+0,73%). Poco variate Londra (+0,07%) e Francoforte (-0,04%), con gli indici Usa in rialzo di circa lo 0,2%. Scende a 97,7 punti lo spread tra Btp e Bund decennali, con il rendimento in calo di 0,9 punti base allo 0,534%.

Si portano sotto ai massimi segnati in giornata i bancari, da Mps (+6,4%) a Bper (+4,3%), Intesa (+2,89%), Unicredit (+2,19%) e, soprattutto, Banco Bpm (+1,54%). Limano il rialzo anche SocGen (+3,3%), Santander (+3%) e Bnp (+2,5%). Il greggio resistente a 57 dollari al barile (Wti +1,4%) sostiene Shell (+3,5%), Tenaris (+2,5%) e Saipem (+1,45%), poco mossa Total (+0,2%), debole Bp (-0,71%), fiacca Eni (+0,08%). Brillanti gli automobilistici Renault (+5,6%), indicata come possibile partner di Apple per l'auto elettrica tramite i propri marchi asiatici, e Stellantis (+2,17%). Sprint dei tecnologici Dialog (+5,6%) ed Ams (+5,35%), spinte dalle valutazioni degli analisti. (ANSA).