Borsa: Asia positiva dopo massimi Usa, fiacca Cina

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in rialzo dopo il nuovo massimo storico toccato ieri a Wall Street dall'indice S&P e dal 'tecnologico' Nasdaq.

Tokyo ha concluso la sua seduta in crescita di un punto percentuale e mezzo, con Hong Kong che nelle ultime battute si muove su un aumento dello 0,4%. Fiacche le Borse cinesi con Shanghai che ondeggia attorno alla parità e Shenzhen in calo di qualche frazione di punto.

Solida Seul che ha chiuso in aumento dell'1,07% e bene anche Sidney, in rialzo finale dell'1,1% trainata dai gruppi delle materie prime.

Moderatamente positivi i future sull'avvio dei listini europei, con Londra incerta. (ANSA).