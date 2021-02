Bnp Paribas: utile 2020 a 7,06 miliardi, -13,5%

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Bnp Paribas chiude il 2020 con un utile netto in calo del 13,5% a 7,06 miliardi di euro. Lo rende noto un comunicato del gruppo che, nel solo quarto trimestre è sceso del 13,9% a 1,6 miliardi. Il gruppo parla di 'resilienza dei risultati in un contesto segnato dalla crisi sanitaria" che ha fatto salire il costo del rischio di 66 punti base (di cui 1,4 miliardi (16 pb) per accantonamenti su crediti sani) e sottolinea come il margine di intermediazione, "pari a 44.275 milioni di euro, è quasi stabile (-0,7%) rispetto al 2019 a perimetro e tassi di cambio storici e cresce dell'1,3% a perimetro e tassi di cambio costanti". Gli impieghi sono saliti del 4,4% rispetto al 2019, con un incremento pari a 33 miliardi di euro. (ANSA).