Unilever: ricavi 2020 in calo a 50,7 miliardi, vendite +1,9%

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Unilever ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 2,4% a 50,7 miliardi di euro e vendite in crescita dell'1,9%. In calo del 5,8% a 9,4 miliardi il risultato operativo mentre il flusso di cassa è salito di 1,5 miliardi a quota 7,7 miliardi. In rialzo dello 0,8% l'utile netto, che ha raggiunto quota 6,1 miliardi. Nell'ultimo trimestre dell'anno le vendite sono salite del 3,5%, a fronte di ricavi in calo del 4,2% a 12,1 miliardi.

Il gruppo, secondo l'amministratore delegato Alan Jope, ha dimostrato di avere "resilienza e prontezza durante la pandemia da Covid 19" in un 2020 "volatile e imprevedibile". Quanto al 2021, che evidenzia medesime caratteristiche di incertezza, il Gruppo lo ha iniziato "in piena forma, sicuro della propria capacità di adattamento a un contesto in rapido cambiamento".

(ANSA).