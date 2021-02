Borsa: Milano apre cauta, Ftse Mib +0,14%

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Dopo l'euforia dell'incarico a Mario Draghi di formare il nuovo Governo, la Borsa riflette sulla sfida che l'ex banchiere centrale ha davanti. L'indice guida di Milano, il Ftse Mib apre in cauto rialzo (+0,14%) a 22.557 punti.

Subito in evidenza sul listino i titoli bancari con Bper in rialzo dell'1,69% e Mediobanca (+1,7%) dopo che Del Vecchio ha annunciato di aver portato la sua quota a ridosso del 13,2%.

Bene anche Tim (+1%). (ANSA).