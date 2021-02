Borsa: Asia debole con tecnologici, Tokyo -1%

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Si interrompe la sequenza positiva dei mercati azionari in Asia. Sono i titoli tecnologici ad imporre lo stop, e non basta il rally di Sony (+9%) dopo i conti record del terzo trimestre a sostenere il listino di Tokyo che chiude in calo dell'1,06 per cento. Debole anche Hong Kong dello 0,47% e in Cina l'indice Shanghai cede lo 0,44% e lo Shenzhen l'1,16 per cento.

Samsung è quella che pesa di più con il suo -0,7% ma anche Tencent, Meituan e Xiaomi sono stati venduti. Al contrario sugli scudi Nomura (+6%) dopo aver riportato l'utile di nove mesi più alto in 19 anni e aver segnalato la fiducia in una forte ripresa. Bene Hitachi (+4%) dopo i conti. (ANSA).