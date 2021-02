Tim: Vivendi appoggia lista cda, Cdp si riserva di decidere

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Vivendi e il mercato "supportano l'iniziativa" mentre Cdp aspetta di sottoporre il tema al suo cda prima di esprimersi sulla lista del board per Tim. Il cda del gruppo, dopo che il presidente Salvatore Rossi ha riferito del sondaggio preliminare tra i soci e i rappresentanti del mercato, ha approvato all'unanimità i criteri di selezione della lista e ha già fissato una prossima sriunione il 18 febbraio. Anche il Comitato per le nomine e la remunerazione ha dato il suo parere favorevole e ora Egon Zehnder può avviare le ricerche per stilare una prima 'long list' da sottoporre al cda fra due settimane. (ANSA).