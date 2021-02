Borsa: Europa in rialzo con banche e auto

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Ottimiste le principali Borse europee, mentre in mattinata arriveranno i dati sull'inflazione dell'Eurozona, in attesa l'indomani del bollettino della Bce. Si guarda intanto alle decisioni di politica monetaria Usa sia del Federal Open Market Committee sia della stessa Fed, che comunque giungeranno a mercati europei chiusi. Positivi i future Usa, reduci da una giornata in cui i mercati avevano chiuso in rialzo, ma con nuove turbolenze su Gamestop e altri titoli. Tra le europee la migliore è Madrid (+1,3%), seguita da Francoforte (+0,7%), Londra (+0,6%) e Parigi (+0,5%). Fuori scala Milano (+2,2%), con la convocazione di Mario Draghi al Quirinale a fine mattina. Per l'Italia inoltre l'Istat renderà noti i trend del commercio estero extra Ue di dicembre. Sullo sfondo, in tutti i Paesi, restano i timori per la pandemia da Covid 19, sia per la diffusione delle nuove varianti che nella corsa ai vaccini.

Calmo l'oro (-0,7%) a 1.835 dollari l'oncia e per il secondo giorno arretra l'argento (-3,6%) a 26,7 dollari, dopo l'impennata che alcuni analisti hanno attribuito a Reddit.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,8%, trainato dai servizi di comunicazione, mentre è pesante l'energia. Corrono nelle tlc Tim (+2,9%) nel giorno del Cda sui nomi per il nuovo board e Vodafone (+2,8%) con i conti.

Tra le banche, quasi tutte in rialzo, spiccano le italiane, da Intesa (+4,5%) a Unicredit (+4,9%), mentre lo spread è in zona 106 punti. Bene i farmaceutici e l'industria, compagnie aeree comprese. Tra le auto, tutte in positivo, le migliori sono Volkswagen (+1,8%) e Daimler (+1,7%). In ordine sparso i petroliferi, tra cui crescono ad esempio Omv e Lundin (+0,8%) e cala Bp (-0,7%), col greggio in salita (+0,6%) a 55,1 dollari al barile. (ANSA).