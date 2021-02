Messina, obiettivo Paese sia crescita Pil superiore al 2%

"Con la crisi in atto nel nostro Paese il settore bancario non rappresenta un problema. E' un sistema che può accompagnare il Paese verso la ripresa". Lo ha detto il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso del convegno "Vecchi e Nuovi problemi nel dopo emergenza", organizzato dall'Università di Tor Vergata e dalla Fondazione Civita.

"Il sistema bancario - ha aggiunto - ora non rappresenta un problema come invece è accaduto nelle crisi passate. E questo lo vediamo dall'ammontare enorme delle moratorie concesse alle aziende e le azioni messe in campo dal Governo con i crediti garantiti dallo Stato". La combinazione di "imprese, famiglie e settore bancario può realmente consentire di avere degli elementi strutturali su cui lavorare per il recupero del nostro Paese".

"Se non ci sarà crescita - ha proseguito Messina - non ci sarà la possibilità di ritornare a livelli di Pil accettabile.

Dobbiamo porci come obiettivo quello della crescita del Pil superiore al 2%. Quindi i fondi del Next Generation Eu devono favorire la ripresa e la crescita. Se non ci sarà crescita non ci sarà possibilità di far diminuire il debito".