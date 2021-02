Lavoro: Gentiloni, oggi in arrivo all'Italia 4,5 mld da SURE

(ANSA) - BRUXELLES, 02 FEB - "Oggi dalla Commissione Ue nuovo finanziamento all'Italia di 4,5 miliardi per il lavoro" nell'ambito del programma SURE di sostegno alla cig: lo annuncia su twitter il commissario all'economia Paolo Gentiloni.

Gentiloni ha commentato i dati sull'andamento del Pil nel 2020 parlando di "speranza e incertezza in questo avvio di 2021". (ANSA).