Borsa: Europa stabile in positivo pur con dati Pil Eurozona

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Stabili nell'andamento positivo le principali Borse europee, dopo che è stato reso noto, come atteso, il dato sul Pil dell'Eurozona, tornato in calo (-0,7%) nel quarto trimestre 2020, insieme a quelli dei singoli Paesi, tra cui emergono nell'ordine le discese di Austria (-4,3%), Italia (-2,2%) e Francia (-1,3%). Tra le Piazze europee la migliore resta Parigi (+1,8%), seguita da Madrid (+1,5%), Francoforte (+1,2%) e Londra (+0,7%). Positiva anche Milano (+1,3%), con lo spread fermo a 113. In rialzo i future Usa.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, si mantiene in salita all'1,2%, con auto e banche che la fanno da padrone, mentre va in ultima fila l'energia. (ANSA).