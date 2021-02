Ryanair: trimestre in rosso per 306 milioni, taglia stime

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Ryanair ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio 2020/21 con una perdita di 306 milioni di euro, a fronte di un utile di 88 milioni nello stesso periodo del 2019, dopo che la pandemia di Covid 19 ha provocato, nel periodo, un crollo del traffico aereo del 78%. La perdita attesa per l'esercizio è tra gli 850 e i 950 milioni e sconta un nuovo taglio alle stime di passeggeri per la restante parte dell'anno.

"Il traffico natalizio e di Capodanno è stato severamente impattato dai divieti di viaggio imposti da molti governi il 19 e 20 dicembre", spiega Ryanir che si attende che "gli ultimi lock-down e la richiesta di test Covid prima dello sbarco riducano significativamente la programmazione e il traffico a Pasqua" e perciò la previsione di traffico per l'esercizio 2021 "è stata ridotta tra i 26 e i 30 milioni di passeggeri", dalla precedente stima di "fino a 35 milioni".

