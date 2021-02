Imprese: Mise, al via Fondo salvaguardia, da domani domande

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - A partire dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 potranno essere presentate allo sportello online dedicato le domande di accesso al Fondo salvaguardia imprese, che acquisisce partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria. Lo fa sapere il Ministero dello sviluppo economico.

Le aziende che si candidano dovranno proporre un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l'occupazione, attivando capitali a sostegno dell'attuazione del piano stesso. Il Fondo, fortemente voluto dal Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e dalla Sottosegretaria Alessandra Todde - ricorda la nota -, è stato istituito con una dotazione di 300 milioni di euro per trovare soluzioni alle crisi aziendali attraverso nuovi processi di ristrutturazione e fronteggiare le conseguenze del Covid sul tessuto produttivo del Paese. (ANSA).