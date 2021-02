Borsa: Europa in rialzo, attesa Pmi manifattura, Milano +0,4

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Indici di borsa europei in rialzo in attesa di conoscere la fiducia dei manager (Pmi) del settore manifatturiero nei diversi Paesi e nell'Ue nel suo complesso. La migliore è Francoforte (+0,8%), seguita da Madrid e Parigi (+0,7% entrambe), Londra e Milano, tutt'e due in crescita dello 0,45% circa. In ulteriore calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi (113,4 punti) in attesa degli sviluppi sulla crisi di governo, mentre prosegue il rally dell'argento, che spinge Fresnillo (+18,52%), Polymetal (+6,99%), Glencore (+3%) e Anglo American (+2,34%). Il greggio sotto i 53 dollari al barile penalizza i petroliferi a partire da Eni (-0,7%) e Shell (-0,86%), più caute invece Total (-0,2%) e Bp, praticamente invariata. Contrastate Ferrari (+1,25%) e Renault (-0,89%) in campo automobilistico, mentre salgono i produttori di semiconduttori, Asm (+2%), Be (+2%), Stm (+1%) e Infineon (+0,77%). (ANSA).