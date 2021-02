Borsa: bene Europa con avvio positivo Wall Street, su banche

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Bene le principali Borse europee, con l'avvio positivo di Wall Street, mentre gli Usa attendono il piano del nuovo presidente sulla politica fiscale, e la lotta contro il Covid prosegue, tra restrizioni di movimento e vaccini in molti Paesi. Meno mosso rispetto a inizio giornata l'oro (+0,2%) a 1.863 dollari l'oncia, mentre rallenta la crescita per argento (+0,8%), che comunque è arrivato a 29,5 dollari l'oncia.

La migliore è Parigi (+1,5%), con Francoforte (+1,4%), seguite da Londra (+1,2%) e Madrid (+0,9%). In linea Milano (+1,4%), con lo spread che resta fermo a 112 punti.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1,3%.Fanalino di coda l'energia, con i petroliferi in ordine sparso, che vedono alcuni forti guadagni, come per Polski Koncern (+3,1%) e Lundin (+1,3%) e perdite per altri, come Eni e Galp (-1%), mentre il greggio sale (wti +1,5%) a 52,9 dollari al barile. Ottimista la maggioranza delle banche, a iniziare da Natwest (+2,5%) e Lloyds (+2,3%), con eccezioni come Swedbank (-4,6%), con analisti e investitori preoccupati per le entrate dell'anno, e Caixa (-1,2%). Bene le auto, iniziando da Daimler (+0,7%) e Stellantus (+0,7%) e Ferrari (+1,8%) coi conti attesi l'indomani positivi per l'ultimo trimestre 2020.

In particolare forma i farmaceutici, con le novità sui vaccini. Le migliori sono Ipsen (+2,8%) e Novo Nordisk (+2,4%).

(ANSA).