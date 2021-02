Borsa: Asia brillante, si specula sull'argento, Tokyo +1,55%

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Seduta brillante per i principali listini di Asia e Pacifico in avvio di settimana in concomitanza con il rally segnato dall'argento (+10% a 29,6 dollari l'oncia), sulla scia, sembra di capire, dei movimenti speculativi che hanno caratterizzato la corsa di GameStop. Indici in rialzo da Tokyo (+1,55%) a Shanghai (+0,64%) e Shenzhen (+1,17%), da Taiwan (+1,8%) a Seul (+2,7%) e Sidney (+0,84%). In forte rialzo Hong Kong (+2,24%) e Mumbai (+2,53%), ancora in fase di contrattazioni. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street dopo vendite al dettaglio in Germania cresciute meno delle stime in dicembre, ma pur sempre in crescita (+1,5%), e in attesa della fiducia manifatturiera (Pmi) in Italia e nell'Eurozona, insieme all'analogo dato Usa nel pomeriggio. A questo si aggiungono i dati sulla fiducia nell'occupazione e e sugli ordini nel settore manifatturiero.

Sugli scudi a Tokyo gli automobilistici Suzuki (+3,341%) e Mazda (+2,28%) insieme ai tecnologici Screen Holdings (+4,83%), Sumco (+3,9%) e Advantest (+1,93%). (ANSA).