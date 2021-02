Accordo Fnm ed Enel Green Power per mobilità a idrogeno

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Fnm ha firmato un protocollo d'intesa con Enel Green Power per studiare e individuare la migliore modalità di fornitura di idrogeno verde per la mobilità ferroviaria in Lombardia, nell'ambito del progetto "H2IseO".

L'accordo, sottoscritto dal presidente di Fnm Andrea Gibelli e dal ceo di Enel Green Power Salvatore Bernabei, prevede la nascita di un gruppo di lavoro congiunto che avrà il compito di identificare e proporre le soluzioni più adatte. Il progetto H2IseO, promosso da Fnm in collaborazione con Trenord, consentirà di far nascere in Lombardia, in particolare nel Sebino e in Valcamonica, la prima "Hydrogen Valley" italiana.

Tra i punti principali del progetto ci sono: l'acquisto di nuovi treni alimentati a idrogeno, che serviranno dal 2023 la linea non elettrificata - gestita da FerrovieNord (società al 100% di Fnm) - Brescia-Iseo-Edolo, in sostituzione degli attuali a motore diesel; la realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno alimentati da energia rinnovabile, destinato inizialmente ai nuovi convogli.

Una delle caratteristiche più significative delle linee guida del nostro nuovo piano strategico è la "mobilità a zero impatto ambientale", spiega Andrea Gibelli, presidente di Fnm. Il progetto per la creazione della "prima Hydrogen Valley italiana - aggiunge - va esattamente in questa direzione".

Grazie a questo protocollo di intesa l'impegno del gruppo Enel nel promuovere lo sviluppo dell'idrogeno verde si "sviluppa per la prima volta nel settore del trasporto ferroviario non elettrificato", evidenzia Salvatore Bernabei, ceo di Enel Green Power. (ANSA).