5G: Sopra Steria,un design center per accelerare adozione

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Sopra Steria darà vita a un 5G Design Center: un laboratorio virtuale internazionale che coinvolge 4mila esperti multidisciplinari, volto ad accelerare l'adozione del 5G per permettere alle organizzazioni pubbliche e private supportate dal Gruppo di beneficiare delle opportunità offerte da questa nuova tecnologia Li si legge in una nota della multinazionale francese con 7 sedi in Italia secondo cui Sopra Steria Next, il brand del Gruppo dedicato alla consulenza sulla trasformazione digitale, si concentra su tre aree di business cruciali: l'individuazione dei programmi di trasformazione, il supporto alla loro governance e il management del cambiamento.

"La combinazione del 5G con il Cloud sarà protagonista della prossima decade, rappresentando un nuovo livello della digital transformation e accelerando la transizione verso la sostenibilità" ha dichiarato Stefania Pompili, CEO di Sopra Steria. (ANSA).