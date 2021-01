Tim apre FiberCop, presenta piano per coinvestimento rete

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Tim offre a tutti gli operatori interessati, non solo tlc ma anche utility, la possibilità di coinvestire nella rete secondaria. Di fatto apre le porte di FiberCop e notifica il suo progetto all'Agcom. "E' il più grande progetto europeo aperto a tutti gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica", si legge in una nota, che porterà connessioni FTTH in 1.610 Comuni, nelle aree grigie e nere del Paese, entro il 2025. (ANSA).