Risparmio: Corcos, in forte aumento per incertezza su futuro

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Abbiamo visto in Italia ma anche a livello internazionale un forte aumento del tasso di risparmio.

E' salito in maniera incredibile sia per effetto del lockdown ma anche per l'incertezza per il futuro". Lo ha detto Tommaso Corcos, responsabile della divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'Executive Master in Finance di Sda Bocconi School of Management.

"Accanto a questo - ha aggiunto - ci siamo trovati ad avere un flusso di liquidità che è andato oltre l'andamento fisiologico. Le dinamiche legate a questo fenomeno sono diverse, in particolare i tassi d'interesse bassi. In molti hanno sostituito gli asset obbligazionari con conto corrente. Quindi ora l'industria deve un attimo pensare come riallocare questa immensa liquidità che ha raggiunto cifre record. In Italia parliamo di 1.700 miliardi". (ANSA).