Recovery: Gentiloni,è l'occasione della vita

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Il Next Genration Eu non è un debito che viene accumulato per le prossime generazioni. E' l'occasione della vita per rendere possibili alcuni miglioramenti e funzionamenti nella nostra società". Così il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che il Paese "intero" deve "sfruttarla al meglio". Ha spiegato che "impegno e ambizione di questi piani sono necessari di fronte ad un contesto in cui comincia a manifestarsi in alcuni paesi una certa fatica di questa pandemia". E "credo nessuno tra i decisori pubblici possa sottovalutare il rischio di questa fatica a cui si risponde lavorando insieme e con poche polemiche". (ANSA).