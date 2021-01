Petrolio: in lieve calo, Wti a 52,20 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Quotazioni del petrolio poco mosse in avvio di giornata. Il greggio Wti di riferimento sul mercato after hour di New York segna 52,20 dollari al barile, a fronte della quota di 52,34 dollari di ieri sera a New Yor. Il Brent scende dello 0,04% a 55,51 dollari al barile (ANSA).