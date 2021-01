P.A: FPA, 3,2 mln dipendenti pubblici, età media 50,7 anni

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - I dipendenti pubblici italiani sono 3,2 milioni, con un'età media di 50,7 anni, di cui il 16,9% over 60. Lo si legge nel Report del Forum della pubblica amministrazione (FPA) riferito al primo gennaio 2020 secondo il quale il numero di pensionati "sta per raggiungere quello degli impiegati". Gli ex dipendenti pubblici a riposo al primo gennaio 2020 infatti erano tre milioni ma il numero è destinato a salire dato che ci sono 540.000 lavoratori pubblici con oltre 62 anni e 198.000 con almeno 38 anni di contributi (necessari per il pensionamento con Quota 100). (ANSA).