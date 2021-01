Nasce Renovit, piattaforma Snam-Cdp su efficienza energetica

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Snam e Gruppo Cassa depositi e Prestiti danno il via allo sviluppo di Renovit, la nuova piattaforma italiana per promuovere l'efficienza energetica di condomini, aziende e pubblica amministrazione e favorire lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica del Paese.

È stata perfezionata l'operazione attraverso la quale Cdp Equity entra nel capitale di Snam4Efficiency, che assume il nome di Renovit e che sarà partecipata per il 70% da Snam e per il 30% da Cdp Equity. L'enterprise value del 100% di Snam4Efficiency è stato valutato circa 150 milioni di euro.

L'amministratore delegato di Renovit, la piattaforma per l'efficienza energetica partecipata al 70% da Snam e per il 30% da Cdp Equity, sarà Cristian Acquistapace, che guida Snam4Efficiency fin dalla sua costituzione. Renovit e i suoi azionisti, secondo quanto riporta una nota, valuteranno tutte le opzioni per la futura crescita della società, inclusa una possibile quotazione in Borsa nel medio periodo.

"Siamo convinti che l'impegno congiunto con Snam possa portare Renovit a diventare velocemente l'operatore leader in Italia di questo comparto, oggi ancora molto frammentato", afferma Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp.

In soli due anni Snam è riuscita a creare uno dei "principali operatori nazionali del settore, valorizzando competenze e progetti imprenditoriali italiani. La nascita di Renovit, in collaborazione con Cdp, dà continuità a questo percorso con ulteriori prospettive di crescita", afferma Marco Alverà, amministratore delegato di Snam. (ANSA).