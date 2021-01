Istat: a dicembre 10 mln dipendenti con contratto scaduto

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - I contratti in attesa di rinnovo a fine dicembre 2020 sono 49 e coinvolgono circa 10 milioni di dipendenti (l'80,9% del totale), 300 mila lavoratori in più rispetto al dato di fine settembre. Lo rileva l'Istat spiegando che alla fine di dicembre i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (24 contratti) riguardano il 19,1% dei dipendenti - circa 2,4 milioni - con un monte retributivo pari al 19,8% del totale. Nella media del 2020 l'indice delle retribuzioni orarie è cresciuto dello 0,6% rispetto all'anno precedente.

Nel corso del quarto trimestre 2020 è stato recepito il solo accordo del legno e prodotti in legno ed è scaduto quello dell'edilizia. Il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, nel corso del 2020 è aumentato, passando da 11,8 mesi a gennaio a 20,1 mesi a dicembre. (ANSA).