Cina: HNA in bancarotta, verso piano di ristrutturazione

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - La conglomerata cinese HNA ha detto che i suoi creditori hanno chiesto a un tribunale di Hainan la dichiarazione di bancarotta e riorganizzazione per l'impossibilità di recuperare i crediti. Il gruppo, che possiede anche Hainan Airlines, ha assicurato in una nota che coopererà con la corte e "promuoverà attivamente il taglio del debito", cresciuto con gli acquisti globali per 50 miliardi di dollari, tra cui quote di Deutsche Bank e Hilton Worldwide. Lo shopping era finito nel mirino di Banca centrale cinese (Pboc) e altri regolatori esteri, spingendo il gruppo a vendere asset e a puntare sulle attività aeree e turistiche. (ANSA).