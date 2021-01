Borsa: Milano riduce calo (-0,6%), giù spread, banche deboli

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Piazza Affari riduce nuovamente il calo (Ftse Mib -0,68%) al traguardo di metà seduta, con lo spread tra Btp e Bund a 114,7 punti, sotto al valore segnato in apertura. Una circostanza che non favorisce i bancari, a partire da Bper (-3,08%), Mediobanca (-1,9%), Unicredit (-1,55%), Mps (-1,4%) e Banco Bpm (-1,3%), mentre appare più cauta Intesa (-0,96%). In controtendenza Diasorin (+1,8%), Leonardo (+1,68%), che nella vigilia si è detta ottimista sui risultati del 2020, Pirelli (+1,22%) e Recordati (+0,62%). Acquisti anche su Hera (+0,6%), Stm (+0,55%), sull'onda lunga di conti e previsioni, Ferrari (+0,44%) e Italgas (+0,24%). Di nuovo in calo Stellantis (-0,71%) e Cnh (-0,42%). (ANSA).