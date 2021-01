Borsa: Milano debole ma sopra minimi (+0,6%), banche in rosso

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Piazza Affari si mantiene in calo (Ftse Mib -0,67%) ma abbondantemente sopra ai minimi raggiunti nella prima mez'ora di scambi. In calo lo spread a 114,5 punti nell'ultimo giorno di consultazioni in Quirinale per sciogliere il nodo della crisi di governo. Un dato che non ferma le vendite sui bancari, a partire da Bper (-2,53%) e Intesa Sanpaolo (-1,72%). Giù anche Banco Bpm (-1,76%), Mediobanca (-1,79%) e Unicredit (-1,44%). Più cauta Mps (-0,94%), che prevede un aumento di capitale fino a 2,5 miliardi di euro in caso di mancata fusione con un altro istituto. Segno meno anche per Eni (-1,2%), con il greggio del Texas sotto quota 53 dollari al barile, mentre riduce il calo Stellantis (-0,2%). Tiene Pirelli (+0,19%), rimbalza Diasorin (+0,51%) seguita da Recordati (+0,14%), prosegue il rialzo di Stm (+0,97%) sull'onda lunga dei conti e delle stime sull'anno in corso mentre Leonardo (+3,15%) stacca tutte dopo essersi detta ottimista sui conti 2020 nella vigilia a borsa chiusa. (ANSA).