Borsa: Europa riduce calo, effetto Pil Spagna, Milano -0,8%

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - L'inatteso rialzo del Pil trimestrale della Spagna (+0,4%) e il calo inferiore alle stime di quello francese (-1,3%) contribuiscono ad arginare le vendite in una giornata chiusa male in Asia e Pacifico e partita male in Europa. Riducono il calo Madrid (-0,7%), Milano (-0,85%), Londra (-0,9%), Francoforte (-0,94) e Parigi (-1,08%), dopo essere partite tutte con un calo superiore all'1,5%.

Pur con il dato sulla disoccupazione tedesca (6%) inferiore alle stime e in vista di una serie di indicatori Usa si mantengono negativi i futures americani. Cala il greggio (Wti -0,25% a 52,23 dollari) sotto la soglia dei 53 dollari al barile e il dollaro si mantiene in rialzo a 1,21 sull'euro, 1,369 sulla sterlina e a 104,6 yen. Scende lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 114,7 punti nell'ultimo giorno di consultazioni al Quirinale.

Le stime sul 2020 diffuse ieri a mercati chiusi sostengono Leonardo (+2,59%) e Daimler (+0,52%), in controtendenza con i rivali Bmw (-0,73%), Stellantis (-1,34%) e Vw (-0,63%). Tiene anche Stm (+0,86%), fresca di conti, rispetto a Infineon (-1,82%) e Asml (-1,31%). Debole AstraZeneca (-1,43%), con i problemi sulle consegne di vaccini in Europa, che trascina anche Roche (-1,81%), Bayer (-1,83%) e Novartis (-1,27%). Più cauta Diasorin (-0,51%) in Piazza Affari, dove sale Recordati (+0,3%).

Segno meno per i bancari Hsbc (-2,33%), Bnp (-2,17%), Santander (-1,89%) e Bbva (-2%), che ha diffuso la trimestrale. Giù Unicredit (-1,36%) e Intesa (-1,08%) a Milano, dove Eni (-0,83%) fa peggio di Bp (-0,34%), Total (-0,11%) e Shell (+0,01%).

(ANSA).