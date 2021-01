Borsa: Europa peggiora futures Usa negativi, Milano -1,2%

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Peggiorano di nuovo a fine mattinata le principali borse europee, che si riportano vicino ai valori segnati in apertura. Milano cede l'1,23%, Madrid l'1,36%, Parigi l'1,2%, Londra l'1,18% e Francoforte l'1,13%, esaurito l'entusiasmo per il Pil di Spagna, Francia e Germania.

A determinare un certo nervosismo sui listini, commentano in una sala operativa, un certo attivismo degli Hedge Fund, pronti a "speculare al ribasso". Negativi i futures Usa mentre restano stabili gli altri indicatori, dallo spread tra Btp e Bund, che si attesta a quota 115 punti, all'euro che risale a 1,212 sul dollaro, che resta invece forte a 1,368 sulla sterlina e a 104,79 yen. Inverte la rotta il greggio (Wti +0,4%), che non riesce comunque a toccare i 53 dollari al barile.

Se la crisi di governo per ora non muove il mercato, resta altra l'attenzione sui vaccini, con il prosieguo del confronto tra Ue ed Astra Zeneca (-1,15%), che secondo Ursula Von der Leyen ha preso "impegni vincolanti con l'Ue".

Prosegue la corsa di Leonardo (+2,5%), che ha diffuso ieri le stime sul 2020, mentre tiene Daimler (+0,5%) dopo i preliminari. In controtendenza Vw (-1,87%), Bmw (-1,48%) e Stellantis (-1,35%). Gira in calo Stm (-0,15%), che si adegua così all'andamento dei riveli Infineon (-2,5%) e Asml (-1%). Si appesantiscono i bancari Bnp (-2,63%), Hsbc (-2,5%), Santander (-2,34%) e Bbva (-2,36%), che ha diffuso la trimestrale. Fa peggio in Piazza Affari Bper (-3%), preceduta da Mediobanca (-2,5%), Banco Bpm (-2,4%), Unicredit e Intesa (-2% entrambe) ed Mps (-1,4%). Giù Eni (-1,5%), poco mosse invece Total (-0,24%), Bp (-0,18%) e Shell (-0,14%). (ANSA).