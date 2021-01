Bnl: Abete lascia a fine mandato, Munari nuovo presidente

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Cambio ai vertici di Bnl gruppo Bnp Paribas con Luigi Abete che, come già annunciato, lascia la carica di presidente, che ricopriva dal 1998, la quale passa all'attuale ad, Andrea Munari. Elena Patrizia Goitini diviene così amministratore delegato, la prima di una grande banca. E' quanto si legge in una nota del gruppo secondo cui Abete lascerà "alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione della Banca, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2020 e contestuale rinnovo del CdA, fissata a fine aprile 2021".

Elena Patrizia Goitini, è entrata nel 2019 in BNL come responsabile della Divisione Private Banking e Wealth Management. Nata a Milano nel 1969, laurea in Bocconi nel 1993 inizia la sua carriera in PWC, per poi passare nel Gruppo Unicredit ove ricopre vari incarichi in Italia, Germania, Austria, Turchia e Polonia. (ANSA).