Bankitalia:Cipollone,bene pagamenti tech vigiliamo su rischi

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Le novità tecnologiche per i pagamenti tramite bonifici instantanei o apps presentano un "ventaglio di opportunità per i consumatori con soluzioni più efficienti e meno costose". Lo afferma il vice dg della Banca d'Italia Piero Cipollone presentando la nuova collana di pubblicazione della Banca d'Italia dedicata ai servizi finanziari e la tecnologia. E La piattaforma di pagamenti instantanei Tips punta a estendersi anche fuori dall'area euro per effettuare bonifici con la moneta unica europea che verrebbero accreditati nella valuta locale (cross currency).Secondo Cipollone dal prossimo anno questo sarà possibile, grazie a un accordo, con la Svezia che adotterà Tips il prossimo anno., Ma questo potrebbe estendersi anche ad altri paesi, in primis la Danimarca con la quale sono in corso discussioni con la Bce. Via Nazionale "è stata e e continua a essere la protagonista dei sistemi di pagamento specie all'ingrosso. All'interno dell'Eurosistema, senza falsa modestia, abbiamo la leadership dei sistemi di pagamento già con Target2 15 anni fa. Per questo abbiamo investito molto creando un nuovo dipartimento apposito": (ANSA).