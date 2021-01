Bankitalia: Visco, studiamo sistema Tips per euro digitale

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - In cooperazione con la Banca centrale europea sono in corso sperimentazioni per valutare il potenziale di TIPS, il sistema europeo per il regolamento dei pagamenti istantanei, come possibile soluzione tecnica per l'introduzione di un euro digitale", E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella sua introduzione alla nuova collana di pubblicazioni dell'istituto centrale_ "Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento". La collana raccoglierà contributi informativi, di analisi e di ricerca della Banca d'Italia sugli sviluppi nel campo degli strumenti, delle infrastrutture di pagamento, dei mercati finanzia. Nel primo numero, sottolinea il governatore si illustra così "l'architettura e il funzionamento della piattaforma sviluppata dalla Banca d'Italia, per conto dell'Eurosistema, per permettere ai cittadini e alle imprese di effettuare rapidamente pagamenti in tutta l'area dell'euro e, in prospettiva, anche al di fuori di essa". Il governatore ricorda come "i punti di forza dell'infrastruttura risiedono nella sua capacità di elaborare, grazie a un disegno tecnologico di avanguardia, milioni di transazioni al giorno, in pochi secondi per ogni operazione, con un'operatività ininterrotta nel corso dell'anno e con un bassissimo impatto ambientale". (ANSA).