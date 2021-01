Stm: in 2020 utile +7%, vola quarto trimestre

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - STMicroelectronics chiude il 2020 con ricavi netti a 10,22 miliardi di dollari in crescita del 6,9%; margine lordo al 37,1%; margine operativo al 12,9% e un utile netto a 1,11 miliardi di dollari in crescita del 7,2 per cento. Nel quarto trimestre un'accelerazione con ricavi in crescita del 17,5% a 3,24 miliardi di dollari e utile netto a 582 milioni di dollari (+48,4%).

Le previsioni per il 2021, si legge in una nota, si focalizzano sul primo trimestre e si attendono un rallentamento: "Si prevedono ricavi netti per 2,93 miliardi di dollari, pari a una diminuzione del 9,5% su base sequenziale" (ANSA).