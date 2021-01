Leonardo: a Vitrociset commesse per reattore Iter

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Leonardo, attraverso la sua controllata Vitrociset, si è aggiudicata la gara indetta da Iter Organization per lo sviluppo delle infrastrutture diagnostiche del reattore e i relativi servizi di ingegneria.

"Iter - ricorda una nota - è uno dei progetti più ambiziosi al mondo nel campo dell'energia. In Francia, nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône, 35 Paesi sono impegnati nella costruzione del più grande Tokamak mai progettato, una macchina che deve dimostrare che la fusione - l'energia del Sole e delle stelle - può essere utilizzata per la produzione di energia elettrica su larga scala, basata su tecnologie sicure e proveniente da fonti rinnovabili".

Il contratto "prevede attività fino al 2026. Saranno svolte da personale Vitrociset, grazie a un team internazionale che conta oggi oltre 20 persone, fisici e ingegneri, e che crescerà ulteriormente. L'aggiudicazione di questa gara - indica Leonardo - "consente a Vitrociset di crescere e consolidare la sua presenza nel mondo Big Science, oggi di importanza strategica. L'azienda continuerà in questo modo a supportare le attività per l'accensione del primo plasma, che rappresenta una sfida mondiale per realizzare un nuovo impianto di produzione di energia, basato su fonti rinnovabili, in grado di garantire sicurezza e affidabilità".

