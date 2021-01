Borsa:Europa in rosso, sale volatilità

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - I timori per la diffusione del Covid, i risultati trimestrali dei grandi gruppi, non fanno che aumentare l'incertezza sui mercati e rendono gli indici volatili, ovvero più grandi le oscillazioni. Londra apre in calo la seduta a -0,75%, Parigi cede lo 0,97%, Francoforte lo 0,88%, Milano cede lo 0,4 per cento.

Il calendario dei dati di oggi si concentra sull'inflazione tedesca e sul PIL statunitense del quarto trimestre 2020.

