Borsa:Asia in calo, deludono trimestrali

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Pessimismo sui mercati azionari, dopo una serie di utili che gli analisti hanno ritenuto deludenti sia in Asia e che negli Stati Uniti. Per la terza seduta consecutiva i listini in Asia sono in rosso, l'indice MSCI Asia Pacific è sceso dello 0,67%, Tokyo ha chiuso in calo dell'1,5%, Shanghai ha perso l'1,9%, Shenzhen il 2,8% e Hong Kong sta cedendo oltre il 2 per cento. In Europa i future sono in ribasso, tra i timori per il Covid-19 e la volatilità del mercato.

Negli Stati Uniti, l'utile trimestrale di Tesla è sceso al di sotto delle proiezioni degli analisti, mentre una prospettiva cauta da parte di Apple ha oscurato i ricavi trimestrali che hanno superato i 100 miliardi per la prima volta. Le azioni dei fornitori asiatici di entrambe le società sono state prese di mira pesando sugli indici. (ANSA).