Borsa: Europa cauta dopo Pil e sussidi Usa, Milano +0,5

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Si muovono con cautela le principali Borse europee, in linea con i futures Usa dopo il Pil trimestrale (+4%) e le richieste di sussidi di disoccupazione (847mila) inferiori alle stime. Parigi (+0,55%) è la migliore, seguita da Milano (+0,5%), Madrid (+0,45%) e Francoforte (-0,1%), che resta indietro insieme a Londra (-0,6%). In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che sfiora i 121 punti (120,8), mentre tiene il greggio (+0,4% a 53,06 dollari al barile).

In luce i titoli tecnologici spinti dai conti migliori delle stime di Stm (+5,78%). Ams sale del 3,05% e Infineon del 2,2%.

Segno meno per i petroliferi Shell (-2,43%), Bp (-1,66%) ed Eni (-1,1%). Contrastati gli automobilistici, con vendite su Bmw (-1,88%) e Volkswagen (-1,6%), mentre corre Renault (+3,04%), sull'onda lunga del piano di rilancio e tiene Stellantis (+0,05%). In campo bancario cedono Hsbc (-1,64%), Lloyds (-1,01%). Cauta Unicredit (-0,14%) all'indomani della designazione del nuovo Ad Andrea Orcel. (ANSA).