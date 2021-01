Assolombarda e Intesa per crescita sostenibile imprese

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Assolombarda e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo per favorire la crescita sostenibile delle imprese rafforzando ulteriormente il percorso di collaborazione avviato nel 2019 improntato alla patrimonializzazione.

I valori Esg, l'attenzione alle buone pratiche ambientali e sociali nella gestione aziendale e al capitale umano sono al centro della nuova partnership che ha l'obiettivo di ampliare il sostegno alle imprese per far fronte alle conseguenze della crisi sanitaria.

L'accordo siglato con Intesa Sanpaolo, che mette al centro le imprese e i lavoratori, è il frutto di una "virtuosa collaborazione con la banca. L'impegno comune è volto a sostenere le imprese e la loro competitività sui mercati, nazionali e internazionali", afferma Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda.

Tra le possibilità previste dall'accordo anche l'accesso al plafond Circular Economy che Intesa Sanpaolo mette a disposizione per progetti trasformativi delle Pmi ispirati ai principi dell'Economia Circolare.

Il rinnovato accordo con Assolombarda rafforza la "storica collaborazione intrapresa a favore della patrimonializzazione delle imprese offrendo ulteriori soluzioni innovative nel segno della sostenibilità e della responsabilità sociale", sostiene Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo. (ANSA).