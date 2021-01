Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,46%)

(ANSA) - TOKYO, 27 GEN - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in positivo, sostenuta dalle indicazioni incoraggianti che arrivano dal Fondo monetario internazionale (Fmi) sulle stime di crescita dell'economia per il 2021, e con l'attenzione degli investitori che si concentra sull'avvio della stagione delle trimestrali. In apertura di seduta l'indice di riferimento Nikkei fa segnare una variazione positiva dello 0,46% a quota 28.677,89, e un progresso di 131 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 103,60 sul dollaro, e sull'euro poco sopra a un livello di 126.

