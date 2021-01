Borsa: Milano più debole con New York (-2,5%), sale spread

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Piazza Affari si indebolisce ulteriormente (-2,4%) con l'andamento negativo degli indici a New York. In rialzo a quota 119,6 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi nel primo giorno delle consultazioni in Quirinale per trovare una soluzione alla crisi di governo. A parte Diasorin (+4,92%), Saipem (+1,69%) e Amplifon (+0,15%) prevale il rosso sul listino principale di Borsa Italiana. Segnano il passo in particolare Interpump (-5,98%), Exor (-4,27%), Stm (-3,9%), Prysmian (-3,8%) e Stellantis (-3,76%). Pesa anche Intesa (-2,76%), più cauta Unicredit (-1,9%), il cui Cda esamina oggi il dossier sulla sostituzione del l'amministratore delegato dimissionario Jean Pierre Mustier, con il nome di Andrea Orcel tra i favoriti. Segno meno anche per Banco Bpm (-1,6%) ed Eni (-1%), con il greggio in calo. (ANSA).