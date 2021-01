Borsa: Milano peggiora (-1,2%)

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Prosegue in negativo la seduta a Piazza Affari (-1,2%), fanalino di coda in Europa, dove pesano la crisi per la pandemia da Covid 19 ed è arrivato a fine mattina il rifiuto di AstraZeneca a partecipare alla riunione Ue. I mercati attendono inoltre a sera la riunione della Fed, con eventuali decisioni sui tassi negli Usa. Si aggiunge in Italia il nodo della crisi di governo, con alcuni analisti che sottolineano come le dimissioni del premier, Giuseppe Conte, siano arrivate nel bel mezzo della pandemia e della conseguente crisi economica. Resta in discesa lo spread, a 117 punti.

(ANSA).