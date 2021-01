Borsa: Milano giù (-1,4%), ma sopra a minimi nel finale

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Piazza Affari attenua il calo e risale dai minimi di giornata nel finale, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,38% a 21.680 punti. In calo a 119 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, mentre si riduce il numero di titoli in rosso nel primo giorno delle consultazioni in Quirinale per risolvere la crisi di governo. Proseguono le vendite su Interpump (-5,88%), Exor (-3,43%), Stellantis (-3,47%), Stm (-3%) alla vigilia dei conti e Atlantia (-2,11%). Pesa Intesa Sanpaolo (-2,45%), più caute invece Banco Bpm (-1,5%) e Unicredit (-1,36%), in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato, che potrebbe essere Andrea Orcel. Cauta Eni (-0,25%), mentre corrono Diasorin (+5,59%) e Saipem (+4,75%) dopo un nuovo contratto in Sudafrica. Bene anche Tenaris (+1,92%), Amplifon (+1,64%), Terna (+0,78%), Leonardo (+0,82%) e Snam (+0,47%). (ANSA).