Borsa: Europa giù, effetto vaccini, Francoforte -2,4%

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Scivolano le principali borse europee gli indici Usa in rosso in attesa della decisione della Fed sui tassi e dopo il rallentamento segnato dagli ordinativi di beni durevoli. Francoforte cede il 2,4%, Milano e Parigi il 2%, Londra e Madrid l'1,7%. Si assesta a quota 119 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi e il greggio gira in calo (Wti -0,48% a 52,36 dollari al barile).

Mentre è in corso a Bruxelles una riunione del Comitato Direttivo della Ue con la presenza di AstraZeneca (-2,2%) sui ritardi nelle consegne dei vaccini, segnano il passo i titoli del comparto farmaceutico ad eccezione di Diasorin (+5,43% in Piazza Affari). Lonza lascia sul campo il 3,7% e Bayer il 3,4%.

Difficoltà per gli automobilistici Daimler (-3,8%), Stellantis (-3,7%) e Volkswagen (-2,11%), mentre il calo del greggio frena Bp (-2,18%), Total (-2,1%) e Shell (-1,64%), più cauta Eni (-0,7%). (ANSA).