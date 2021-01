Borsa: Asia in ordine sparso in attesa della Fed

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Borse asiatiche in ordine sparso, in attesa della riunione della Fed, per capire meglio la tempistica della nuova politica Usa sugli aiuti per la crisi da Covid 19 da parte della nuova amministrazione Usa.

In positivo i mercati giapponesi, dove hanno chiuso in positivo Nikkei (+0,3%) e Topix (+0,6%), così come sono parzialmente ottimisti in Cina Shanghai (+0,1%) e Shenzen (+0,2%), dove c'è attenzione sul comparto web, con cali che si estendono, e allo stesso modo Taiwan (+0,2%), dove gli occhi sono ai produttori di computer e chip. Non altrettanto la Corea (-0,5%) e a contrattazioni ancora aperte Honk Kong (-0,05%). In calo l'Australia (-0,6%) e soprattutto Bombay (-1,2%), quest'ultima a Borsa ancora aperta Per quanto riguarda i dati macroeconomici, l'Istat diffonderà per l'Italia i trend del commercio estero extra Ue di dicembre, ma soprattutto si guarderà alle decisioni di politica monetaria Usa sia del Federal Open Market Committee sia della stessa Fed, che comunque giungeranno a mercati europei chiusi. (ANSA).