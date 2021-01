Boeing: 2020 in profondo rosso, perdita record a 11,9 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 27 GEN - Boeing chiude il 2020 in profondo rosso, con una perdita record di quasi 12 miliardi di dollari. A pesare sono i ritardi nelle consegne del 777X ma anche le continue ricadute finanziarie del 737 Max. Il quarto trimestre si è chiuso con una perdita di 8,4 miliardi di dollari su ricavi in calo del 15% a 15,3 miliardi di dollari. Boeing ha archiviato il 2020 con un rosso da 11,9 miliardi su ricavi per 58,2 miliardi, in calo del 24%. (ANSA).