Petrolio: in calo, Wti a 52,40 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti cede lo 0,7% a 52,40 dollari al barile. Scende anche il Brent dello 0,7% a 55,48 dollari al barile. Ad incidere i persistenti timori di rallentamento dell'economia mondiale provocati dalla pandemia.

