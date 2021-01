Borsa: Asia debole con Cina, male Hong Kong e Seul

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Seduta pesante per le Borse dell'area cinese: Hong Kong ha perso il 2,4%, Shanghai l'1,5% e il listino 'tecnologico' di Shenzhen l'1,8%, trascinando al ribasso anche Seul, che ha chiuso in calo del 2,1%.

Secondo gli analisti le vendite seguono il riaccendersi delle tensioni nel Mar cinese meridionale, dove Pechino potrebbe avviare nuove esercitazioni militari, e ancora il ritorno della diffusione del Covid 19 nella stessa Cina.

A parte Giacarta che sta chiudendo in ribasso di circa due punti percentuali, meno pessimisti gli altri mercati asiatici, con Tokyo che ha concluso con un calo dello 0,9% e Sidney in aumento dello 0,3%. (ANSA).