Recovery: Gualtieri, colmeremo presto lacuna governance

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Sulla messa a punto della governance dell'attuazione del Piano Recovery "le note vicende politiche non hanno aiutato ma l'obiettivo del governo è quello di colmare questa lacuna rapidamente". E', secondo quanto si apprende, l'indicazione fornita dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri durante l'incontro con Confindustria stamattina a Palazzo Chigi.

L'importanza dell'innovazione, introdotta nella versione del piano approvata dal Consiglio dei Ministri ed apprezzata dal Presidente Bonomi, relativa all'uso di strumenti finanziari a leva per realizzare partnership pubblico private e favorire la mobilitazione degli investimenti privati è stata sottolineata dal ministro dell'Economia. Sul punto il ministro ha auspicato un dialogo con le forze sociali sulla concreta finalizzazione di questi strumenti nei diversi ambiti di applicazione come filiere produttive strategiche e made in Italy ammodernamento delle strutture turistico-ricettive, dell'economia circolare e in altri ambiti (ANSA).