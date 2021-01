Borsa: Milano riscende (-1,6%) con impasse su governo

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Torna in deciso calo Piazza Affari (-1,5%), dopo l'annuncio di una possibile salita oggi stesso al Colle del premier Conte al Quirinale e una fitta serie di dichiarazioni politiche sull'impasse del governo. Si rialza leggermente lo spread, a 123 punti.

Pesanti le banche, da Unicredit (-3,9%) a Intesa (-3,1%). In fondo al listino principale Cnh (-4,8%) e Stellantis (-4,7%), in linea col comparto in Europa, dove le Piazze sono tutte negative, mentre prosegue contrastata Wall Street. Ottimista tra i farmaceutici Diasorin (+3,2%), bene Italgas e Terna (+1,4%) tra le utility. Tra i petroliferi soffre soprattutto Eni (-2,4%), col greggio piatto (wti +0,06%) a 52,3 dollari al barile. (ANSA).